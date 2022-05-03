ترجمة تقرير موقع جافاج الإستخباراتى الإسرائيلى عن محاولة إغتيال السيسى - عبدالجواد سيد

2022/05/03 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالجواد_سيد 30 إبريل 20221-الموجز.



أكد جافاج أن الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى قد نجا من محاولة إغتيال جرت يوم 29 إبريل هذا ، نتج عنها إصابته بجراح طفيفة وصدمة عصبية بسيطة ، وقد قام بالمحاولة أعضاء من الحرس الرئاسى الموكلين بحراسة الرئيس وأسرته.2- أكد جافاج إصابة السيسى ودخوله أحد مستشفيات إستراحاته الرئاسية الأكثر حماية ، كما أكد تعافيه من إصابته ومن الصدمة العصبية.



3- أكدت المصادر الإستخباراتية ......





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