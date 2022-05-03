االعشاء 1998(ايتوري سكولا):انه يقتنص الحياة - بلال سمير الصدّر

2022/05/03 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بلال_سمير_الصدّر هو من آخر الأعمال في مسيرة ايتوري سكولا،وهو الآن في أوخر عمره السينمائي حيث سيعتزل الاخراج في عام 2003،يتعاون فيه مع الممثل فيتوريو غاسمان الذي يعد الممثل الأثير في مسيرة هذا المخرج بالاضافة الى أسماء ايطالية لامعة مثل:Giancarlo Giannini Maria Gillainمع الممثلة الفرنسية فاني أردنتالعشاء هو من تلك النوعية من الأفلام التي يصعب الكتابة عنها،لأنها ببساطة من تلك الأفلام-وللوهلة الأو ......





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