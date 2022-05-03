لندن تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

2022/05/03 | 01:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، عن حزمة مساعدات جديدة لكييف بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني، تشمل معدات حرب إلكترونية وتشويش ورادارات متحركة بالإضافة إلى أجهزة رؤية ليلية.ووفقا لما أعلنه مكتب بوريس جونسون ليل ، من المقرر الإعلان بالتفصيل عما ستضمه الحزمة الجديدة في خطاب بالفيديو سيلقيه رئيس الوزراء يوم الثلاثاء أمام نواب البرلمان الأوكراني.وأعلن مكتب رئيس الوزراء في بيانه، أن الحزمة ستشمل معدات حرب إلكترونية، بما في ذلك معدات تشويش على إشارة GPS، ورادارات متنقلة مضادة للبطاريات، بالإضافة إلى أجهزة رؤية ليلية.كما أنه وبناء على طلب سلطات كييف، سيتم تسليم أكثر من 10 مركبات مصفحة من طراز تويوتا لاندكروزر، من المقرر استخدامها "لضمان سلامة المسؤولين المدنيين في شرق أوكرانيا، وكذلك لإجلاء المدنيين من مناطق الخطوط الأمامية".بالإضافة إلى ذلك، ستتلقى كييف طائرات بدون طيار "لتقديم الدعم اللوجستي للقوات [المسلحة] المحاصرة".

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