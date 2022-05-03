عاجل: الفيفا يحسم قضية إعادة مباراة مصر والسنغال بشكل نهائي

2022/05/03 | 01:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)،

مسألة إعادة مباراة مصر والسنغال في

التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022،

وأصدر قراراته النهائية، الاثنين.

وكان الاتحاد المصري قد قدم شكوى إلى

الاتحاد الدولي على خلفي

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