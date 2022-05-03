السيول تجتاح 7 قرى وتتسبب بأضرار مادية في كركوك شمال العراق

2022/05/03 | 01:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضررت 7 قرى عراقية، اليوم الاثنين،

نتيجة السيول الناجمة عن الأمطار

الغزيرة والتي اجتاحت محافظة كركوك

شمال العراق.

وقال مدير شرطة "ليلان" العراقية،

العميد صلاح الدين صابر - في تصريح

أوردته وكالة الأنب

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