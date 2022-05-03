واشنطن تنتقد تصريحات لافروف عن

2022/05/03 | 01:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت وزارة الخارجية الأمريكية تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التي زعم فيها أن لأدولف هتلر "دم يهودي" بأنها تصريحات "دنيئة وعنصرية وأكاذيب خبيثة".

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