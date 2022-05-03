ابورغيف يهنئ شبكة الإعلام بمناسبة الذكرى 66 لتأسيس التلفزيون العراقي

2022/05/03 | 02:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعهنأ وكيل الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الفريق اول الحقوقي احمد طة ابورغيف، شبكة الإعلام العراقي بمناسبة الذكرى 66 لتاسيس تلفزيون العراق.وقال ابو رغيف في برقية التهنئة تلقتها وكالة الانباء العراقية (واع)، "نتقدم بأحر التهاني والتبريكات للاخوة العاملين بشبكة الإعلام العراقي بمناسبة حلول الذكرى 66 لتأسيس تلفزيون العراق متمنيا لكم دوام الموفقية والنجاح لنقل الصورة المشرقة لبلدنا و للارتقاء بالاعلام العراقي" .

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