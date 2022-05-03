اشكروا الله على أعيادكم

2022/05/03 | 02:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حسن كاظم الفتال

بسم الله الرحمن الرحيم (رَبَّنَا

أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنْ

السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيداً

لأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً

مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيرُ

الرَّازِقِ

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