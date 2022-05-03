مدرب كربلاء السابق الكابتن علي وهاب مدربا لنادي الميناء

2022/05/03 | 02:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نادي الميناء، مساء اليوم

الاثنين، تعيين علي وهاب مدربا للفريق

خلفا للمستقيل هاتف شمران.

وقال النادي في بيانه المقتضب: "علي وهاب

مدربا للميناء لما تبقى من عمر دورينا".

ولم تكشف إدارة الميناء عن تف

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