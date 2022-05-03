حقي في المساواة - اسراء سلمان

2022/05/03 | 02:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اسراء_سلمان انا ابحث عن المساواة ,ابحث عن الحرية , ابحث عن حقوقي التي طمسها المجتمع الابوي .



لم استطع يوما تقبل فكرة اني ناقصة , اني مجرد سلعة , اني عورة .



لطالما كنت اكبر من هذا الوصف واعمق فكريا من هذه النعوت .



بدأت مشواري بالبحث والقراءة منذ ان كنت في التاسعة من عمري , لم اتوقف يوما ولم يردعني مدى قدرة عقلي عن ادراك تلك الكلمات التي تعتبر كبيرة جدا على طفلة بهذا العمر, فكنت اعيد القرأة مرة بعد مرة احاول ......





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