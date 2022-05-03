زيلينسكي: روسيا نسيت كل دروس الحرب العالمية الثانية

2022/05/03 | 03:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا "نسيت كل دروس الحرب العالمية الثانية"، عقب تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأحد، التي زعم فيها أن لأدولف هتلر "دم يهودي وأن أكثر الناس معاداة للسامية هم عادة يهود".

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