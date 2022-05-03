2022/05/03 | 03:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق عملية أمنية كبرى في قضاء قلعة صالح جنوبي المحافظة؛ لملاحقة قتلة الشيخ محمد ريسان الفيصلي في المحافظة.وذكر بيان للمديرية تلقته إيرث نيوز، ان “قوة من اقسام الشرطة المختصة ومديرية شؤون الأفواج بكافة تشكيلاتها القتالية وفوج ميسان التكتيكي بالاشتراك مع قطعات الجيش العراقي والاجهزة […]

ظهرت المقالة لملاحقة قتلة شيخ عشيرة..



انطلاق عملية أمنية كبرى جنوبي ميسان أولاً على ايرث نيوز.

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