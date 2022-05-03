مجلس النواب.. قوانين معطلة وأحلام مؤجلة

2022/05/03 | 03:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما هي أسباب تعطل القوانين التي تهم مصلحة المواطنين؟

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