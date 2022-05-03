القرآن ومقهومه للتاريخ - عباس علي العلي

2022/05/03 | 04:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي القرأن إذا عبر عن التأريخ وإن بصيغته وبجانبه الديني بمعنى الأساطير فهو سرد التاريخيات التي أراد أن ينقلها للناس كجزء من وجوده بهذه الصيغة، لا سيما أن الأشتقاقات من الفعل سطر تؤيد ذلك وتعزز هذا التأويل بشكل مؤكد، ولو رجعنا للنصوص نجد أن مفهوم التأرخة يشار له بالتسطير، فمثلا (كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا) ﴿٥٨ الإسراء﴾، أي أن ما ذكرته من قصص وأخبار وحوادث وأشخاص ......





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