لن يأتى ..... قصيدة - منى حلمي

2022/05/03 | 04:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منى_حلمي لن يأتى ---------------------- أنا على أتم يقين أنه لن يحضر أبدا لا فى الصباح ولا عند انتصاف النهار لا وقت غروب الشمس ولا فى منتصف الليل أنا على يقين تام أنه لن يأتى أبدا لا فى الربيع ولا فى الخريف ولا فى الصيف ولا فى الشِتاء لن يأتى أبدا أعرف هذا لا يوم السبت أو الأحد لا الجمعة ولا الأربعاء فى شهر نوفمبر أو أبريل فى شهر أكتوبر أو يناير < ......





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