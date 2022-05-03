عناصر برنامج نضالي لطليعة البروليتاريا في المغرب - عبد السلام أديب

2022/05/03 | 04:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_السلام_أديب 1 - يتسم الوضع الحالي في المغرب بتدهور كارثي متواصل لحقوق الإنسان على جميع المستويات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.



يتجلى هذا التدهور في سوء أوضاع الغالبية العظمى من الجماهير العاملة، رجالا ونساء وفي درجة اشتداد الظلم، وتدهور الحق في الحرية والمساواة والحياة الكريمة، وفي تفشي الفساد داخل العديد من الإدارات والمؤسسات؛ الى جانب اشتداد القيود والقمع والترهيب على الحق في ......





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