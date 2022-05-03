بلينكن يجدد دعم واشنطن لـ

2022/05/03 | 05:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأحد، "دعم الولايات المتحدة للشعب الفنزويلي"، خلال مكالمة مع، خوان غويدو، زعيم المعارضة، الذي تعتبره الولايات المتحدة رئيس فنزويلا بالوكالة.

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