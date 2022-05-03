مستشار ألمانيا لن يزور أوكرانيا لعدم ترحيبها بزيارة رئيس بلاده

2022/05/03 | 05:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المستشار الألماني أولاف شولتز، الاثنين، إنه ليس لديه خطط لزيارة أوكرانيا بعد أن عرض الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير زيارتها الشهر الماضي، لكن قيل له إنه "غير مرغوب فيه" من قبل كييف.

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