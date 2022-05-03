شاهد بالفيديو.. مباشر | وقائع صلاة عيد الفطر من مدينة كربلاء

2022/05/03 | 06:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fNClSGcX79I

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