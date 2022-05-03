علماء: الكون قد يبدأ في الانكماش قريبا

2022/05/03 | 06:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ما يقرب من 13.8 مليار سنة من التوسع دون توقف، يمكن أن يتوقف الكون قريبا عن التمدد، ثم يبدأ ببطء في الانكماش، كما يشير بحث جديد نشر في مجلة وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم

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