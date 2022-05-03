2022/05/03 | 07:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاة العيد بين الحرمين الشريفين في كربلاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. صلاة عيد الفطر المبارك بين الحرمين الشريفين في كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. صلاة عيد الفطر المبارك بين الحرمين الشريفين في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).