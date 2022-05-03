بنوك روسية أخرى في طريقها للخروج من

2022/05/03 | 07:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خلال زيارة إلى بنما، الاثنين، أنّ الحزمة السادسة من العقوبات الأوروبية على موسكو ستتضّمن إقصاء "مصارف روسية أخرى" من نظام سويفت للتعاملات المالية الدولية.

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