مشهد مذهل موثق بالصور.. آلاف طيور البجع تغزو شاطئاً صغيراً في أمريكا

2022/05/03 | 07:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذات يوم، كان توني غيلد، الذي يعيش في "لا جولا" منذ 40 عامًا، يمشي مع كلابه عندما صادف مشهدًا لم يره من قبل: الآلاف من طيور البجع تملأ الشاطئ بالكامل وتسبح في الماء.التقط طوني صوراً للمشهد، وحظيت صوره باهتمام كبير، لدرجة أن صحيفة "لا جولا لايت" عرضتها في مقال لها.كان هناك الكثير من ردود الفعل المختلفة على المشهد، ولكن السؤال الوحيد الذي طرحه الجميع كان "لماذا كانت كل طيور البجع هذه على الشاطئ؟"

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