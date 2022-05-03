إينيسا أرماند (1874- 1920) - جودي كوكس

2022/05/03 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جودي_كوكس القسم الثاني: سير ذاتية لحياة ثوريات بلشفيات كتاب ثورة النساء: روسيا 1905-1917الكاتبة: جودي كوكستعاطى المؤرخون مع إينيسا أرماند بشكل سيء على نحو خاص، حيث فشلوا في الخروج من ثنائية “هل ضاجعت، أم لم تضاجع” لينين.



إيلين رابابورت كالعديدين غيرها، تظهر أناقة وثقة أرماند وتقابلها مع طاعة وبساطة كروبسكايا.



“إينيسا كانت كل ما لم تكنه ناديا كروبسكايا.



كانت جميلة، متأنقة، تتحدث ع ......





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