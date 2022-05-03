جحيم حيّ... عشرون صرخة متلعثمة بذاكرة الألم والدم - ديلان تمي

2022/05/03 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ديلان_تمي المجموعة الشعرية التي لربما توحّد الأرض في حنجرة كلّ كردي صلّى لترابٍ تقاسمَه الطُّهاة لأربع حفنات على خارطة لا تفقه معنى كلمة وطن.



جحيم جرّدنا من سكتات مقتنعة بمصيرها وانحناءات رؤوس رفضت الأقلام الانحناء مثلها، حُرّضت فينا من جديد تلك الصرخة المذبوحة من فناء كلّ بيت كردي أفدى بروحه لهذه القضية المتوغّلة في الدم جينياً قبل أن يُربّى عليها الأجيال فكرياً ويدافع عنها الأبرياء في حرب سامّة.



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