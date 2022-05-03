بعد انقطاع لعامين.. اقامة صلاة العيد في كربلاء (فيديو من الجو)

2022/05/03 | 08:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُقِيمتْ صباحَ اليوم الاثنين، الأوّل

من شهر شوّال المعظّم صلاةُ عيد الفطر

المبارك، عند مرقد الإمام الحسين وأخيه

أبي الفضل العبّاس (عليهما السلام) وما

بينهما، وذلك بعد انقطاعٍ دام لسنتَيْن

نتيجة تفشّي

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