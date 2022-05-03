إقامة صلاة العيد في كربلاء المقدسة

2022/05/03 | 09:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة – واعأُقِيمتْ صباحَ اليوم الثلاثاء، صلاةُ عيد الفطر المبارك، عند مرقد الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العبّاس (عليهما السلام) وما بينهما، وذلك بعد انقطاعٍ دام لسنتَيْن نتيجة تفشّي وباء كورونا وتداعياته.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن " الصلاة المركزيّة أقيمت في ساحة ما بين الحرمَيْن الشريفَيْن التي اكتظّت بالمصلّين والذين أمّهُم فيها السيّد مرتضى القزويني".وأضاف أن "الصلاة أقيمت في الصحنَيْن الشريفَيْن للمرقدَيْن الطاهرَيْن أكثرَ من مرّة، وذلك لكثرة مَنْ وفَدَ من الزائرين لأداء هذه الشعيرة".يُذكر أنّ العتبات المقدّسة في كربلاء قد استنفرتْ جميع طاقاتِها الأمنيّة والخدميّة، لاستقبال زوّار الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العبّاس (عليهما السلام)، الذين وفدوا مبكّراً هذا العام لتأدية الصلاة ومراسيم الزيارة المخصوصة في أوّل أيّام عيد الفطر المبارك.

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