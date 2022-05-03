2022/05/03 | 09:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد الممثل المصري، ياسر جلال، على الأنباء التي تحدثت عن اعتزاله الفن بعد أدائه دور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مسلسل "الاختيار 3"، نافيا ذلك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد أدائه دور السيسي.. ياسر جلال يتحدث عن "اعتزاله الفن") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد أدائه دور السيسي.. ياسر جلال يتحدث عن "اعتزاله الفن") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).