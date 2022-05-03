الوقوع في مصيدة التفاهه - محمد حسين يونس

2022/05/03 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسين_يونس ولدت..



و العالم في حالة حرب ..



لا نعرف عنها الكثير ..



إلا نقص السلع بالسوق وإرتفاع شديد في الأسعار بسببها..



و وجود قوات الحلفاء في المدن مع إستخدامها (جيش) من العمالة المصرية لأداء الخدمات المعيشية لهم فيعودأغلبهم من عمله يردد بيننا همسا أخبار عن ما يحدث حول بلادنا ..و بعض الغارات الالمانية علي معسكرات الإنجليز فيصيبنا منها ما يصيب .



الطبقة المتيسرة ..



كانت تمتلك أجهزة راديو ..



تسمع منها لع ......





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