تاريخ التاريخ - حسن مدن

2022/05/03 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن ليس هناك تاريخ واحد فقط، بل مجموعة تواريخ.



وهذا القول يجب أن يقرأ على أكثر من وجه، بمعنييه: المباشر وغير المباشر.بالمعنى المباشر يمكن تقسيم التاريخ إلى حقول: سياسي، اقتصادي، ثقافي، وتطول القائمة، فالظواهر المختلفة، سياسياً واجتماعياً وثقافياً، لها تواريخها الخاصة بها، وصحيح أن هذه التواريخ مترابطة ومتكاملة، ومنها يمكن أن يصنع التاريخ العام أو المشترك للمجتمع المعني أو الأمة المعنية أو حتى ......





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