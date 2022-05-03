محافظ النجف يعلن استكمال خطة العيد

2022/05/03 | 09:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الاشرف- واع - حيدر فرمان أعلن محافظ النجف الأشرف ماجد الوائلي، اليوم الثلاثاء، عن استكمال الخطة الأمنية الخاصة بعيد الفطر، مؤكداً عدم وضع أي قطوعات أمام الزائرين المتوجهين الى مقبرة وادي السلام.وقال الوائلي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة المحلية انتهت من وضع خطة أمنية خاصة بمناسبة عيد الفطر"، موضحاً أن "الخطة التي ستشارك فيها أغلب القطعات الأمنية في المحافظة لتأمين الزائرين سبقتها عدة اجتماعات مع القادة الأمنيين لوضع اللمسات الأخيرة الخاصة بها".وأشار الى أن "الخطة تشمل تأمين المدينة القديمة ،وكذلك مقبرة وادي السلام"، لافتاً الى أن "المقبرة ستكون مفتوحة أمام الزائرين من كافة البوابات التي تم تأهيلها في وقت سابق وعدم وجود أي قطوعات". وأضاف الوائلي:" تم وضع خطة خدمية ساندة واستنفار كافة الكوادر والآليات لدوائر البلدية من أجل تقديم أفضل الخدمات وتهيئة جميع الآليات وتوفير الوقود اللازم لها"، مشيراً الى أن "الخطة ستستمر الى نهاية عيد الفطر المبارك".

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