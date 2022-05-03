مقدم برنامج بـCNN يطبخ لطاقم التصوير طبقا باهض الثمن..ما هو؟

2022/05/03 | 09:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُعد ستانلي توتشي باستا الكمأ اللذيذة لطاقم التصوير في مقطع إضافي حصري من برنامجه "ستانلي توتشي: البحث عن إيطاليا".شاهد بداية الموسم الجديد من البرنامج الأحد 1 مايو على CNN.

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