اجراء يسرع في انجاز البيان السنوي للمستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية

2022/05/03 | 09:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت دائرة صحة محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، عن اجراء سريع اتخذته لتسريع خطوة ضمن البيان السنوي للمستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية.

وقال مدير عام صحة محافظة ميسان علي العلاق في تصريح لـ(بغداد اليوم": "قررنا اجراء الفحوصات الطبية لـ100 مراجع أسبوعيًا من المستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية".

وتابع: "سابقا كان عدد المفحوصين أسبوعيًا 50 مراجع مستفيد، رفعنا العدد للـ 100 بعد ان وجدنا ان العدد القليل يؤدي الى تاخر في انجاز معاملات البيان السنوي المطلوبة لرواتب الحماية الاجتماعية".

واشار العلاق الى ان سبب قلة عدد المفحوصين يعود لوجود لجنة طبية واحدة.

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