زمن التحوّل العالمي في عالم متعدد الأقطاب، لا غِنى عن التعاون والتضامن العالمي - حامد فضل الله

2022/05/03 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حامد_فضل_الله زمن التحوّل العالميفي عالم متعدد الأقطاب، لا غِنى عن التعاون والتضامن العالمييحتاج الجنوب العالمي إلى دعمنا أكثر من أي وقتٍ مضىMartin Schulzمارتن شولز تقديم وترجمة حامد فضل الله برليننُشر هذا المقال بتاريخ 27 إبريل في مجلّة السياسة الدولية والمجتمع، وكاتب المقال مارتن شولز، الرئيس الأسبق للبرلمان الألماني (البندستاغ) والبرلمان الأوروبي، ورئيس الحزب الاشتراكي ا ......





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