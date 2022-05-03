وفد أمني يصل سنجار

2022/05/03 | 10:15 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – نينوىافاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بوصول وفد أمني الى سنجار لتفقد الوضع الامني والقطعات العسكرية.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "وفداً امنياُ وصل الى سنجار لتفقد الوضع الامني والقطعات العسكرية بعد يوم من فرض القانون من القطعات الامنية على قضاء سنجار".

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