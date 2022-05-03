"سنة بلا ربيع".. موجة حارة تختبر قدرة البشر على مواجهة التغير المناخي

2022/05/03 | 10:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسجل الهند وباكستان مستويات قياسية من درجات الحرارة قد تعرض ملايين الناس للخطر في جميع أنحاء شبه القارة الهندية.

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