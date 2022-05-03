اقدام شاب على الانتحار في بابل

2022/05/03 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بابل

أفاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، باقدام شاب على الانتحار في محافظة بابل.

وذكر المصدر ل (بغداد اليوم)، أن "شابا من مواليد ٢٠٠١ يقدم على شنق نفسه داخل منزله في قضاء المسيب شمال الحلة فجر اليوم الثلاثاء".

وأضاف أن "اسباب الانتحار مازالت مجهولة والجهات الامنية المختصة فتحت تحقيق بالحادث".

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