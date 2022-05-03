خلال العيد.. محافظة عراقية تسجل أكثر من ٦٠٠ حالة طارئة

2022/05/03 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء)، الموقف الصحي للبلاد بغد موجة الا هابية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "يوم امس الاثنين اول ايام عيد الفطر المبارك و لغاية اليوم الثلاثاء صباحاً ، شهدت مستشفى بعقوبة استقبال أكثر من ٦٠٠ حالة طارئة في يوم يمكن وصفه بالدامي". واضافت انه "من بين الحالات التي تم استقبلها سُجلت ٦٠ حالة بين حادث سير و مشاجرة ، فيما توزعت الحالات الاخرى إلى ١٤٧ حالة طارئة دخلت في الباطنية رجال و ١٨٧ باطنية نساء و ١٥١ حالة دخول لجراحة رجال و ٧٥ حالة جراحة نساء".

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