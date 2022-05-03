ارتفاع أسعار الذهب بعد تراجع كبير

2022/05/03 | 10:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..

ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، بعد تراجعها إلى أقل مستوى منذ منتصف فبراير في الجلسة السابقة، بدعم من تراجع طفيف للدولار رفع الطلب على المعدن النفيس المقوم بالدولار.

وبحلول الساعة 00:55 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1866.02 دولار للأوقية (الأونصة).

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1865.10 دولار للأوقية.



وانخفض الدولار مما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

ومن المتوقع أن تبدأ لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) اجتماعها لمناقشة سعر الفائدة في وقت لاحق اليوم على أن تعلن قرارها يوم الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.72 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 941.90 دولار للأوقية.



وصعد البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 2243.06 دولار للأوقية.



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