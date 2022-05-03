كشف عن طريقة تواصل المادة المظلمة والعادية مع بعضها البعض

2022/05/03 | 10:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..توصف المادة المظلمة بأنها زلقة، وبقدر ما يمكننا أن نقول، يجب أن تكون موجودة حتى تعمل نماذجنا الحالية للكون.لكن لا يقتصر الأمر على عدم قدرتنا على رؤيتها أو الشعور بها أو التفاعل معها بأي شكل من الأشكال – فنحن لسنا متأكدين حتى من ماهية المادة المظلمة حقا.ومع ذلك، […]

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