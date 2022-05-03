الأنواء الجوية: تصاعد للغبار وانخفاض في درجات الحرارة بدءاً من الخميس

2022/05/03 | 10:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعأعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد خلال أيام عيد الفطر ، فيما توقعت تصاعداً للغبار وانخفاضاً في درجات الحرارة بدءاً من يوم الخميس.يتبع..

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