يتم تشخيص حوالي 1 من كل 44 طفلًا بهذه الحالة.. إليك كل ما تحتاج معرفته حول اضطراب طيف التوحد

2022/05/03 | 10:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتم تشخيص ما يقرب من 1 من كل 44 طفلًا في الولايات المتحدة باضطراب طيف التوحد، وفقًا لأحدث التقديرات الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.اضطراب طيف التوحد هو إعاقة تطورية ناتجة عن اختلافات في الدماغ.الأشخاص الذين لديهم إصابة باضطراب طيف التوحد قد يتصرفون، ويتفاعلون، ويتواصلون، ويتعلمون بشكل مختلف مقارنة بالآخرين، "مختلف" لا يعني بالضرورة "سيئ".إليك ما تحتاج لمعرفته حول اضطراب طيف التوحد

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