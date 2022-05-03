2022/05/03 | 10:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات ميسان تصدر تحذيرا يخص ظاهرة تفاقمت في المحافظة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات ميسان تصدر تحذيرا يخص ظاهرة تفاقمت في المحافظة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات ميسان تصدر تحذيرا يخص ظاهرة تفاقمت في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).