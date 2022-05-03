الاطار التنسيقي: يصدر تصريحاً مفاجئاً بشأن نوايا إعادة إجراء الانتخابات البرلمانية

2022/05/03 | 10:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد اكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، الاثنين، بان الاطار سيكون الاول في قائمة القوى الفائزة لواعيد الانتخابات البرلمانية.وقال العتبي في حديث لـ( بغداد اليوم)،انه" الاطار التنسيقي يضم قوى مهمة في المشهد العراقي ولديها جمهور كبير وواسع وما حصل عليه في الانتخابات الماضية لايمثل حقيقة وجوده في ظل وجود الكثير من علامات الاستفهام حول العملية الانتخابية وفرز الاصوات".واضاف العتبي،ان" اغلب القوى تتحفظ على مبدا اعادة الانتخابات خشية منها من ان تكون لها تداعيات سلبية على المشهد العراقي لكن ماذا لو جرى الاتفاق على هذا المسار مؤكدا بان الاطار سيكون الاول في قائمة القوى الفائزة وهذا الامر ليس من باب التكهن بل حقيقة سيدركها الجميع".واشار الى ان" الوضع الحالي هو المضي للامام والسعي لخلق توافقات تدفع الى تشكيل الحكومة يكون الاطار جزء اساسي منها وبخلافه ستكون كل السينايورهات مطروحة لكن الاطار يحرص على مصلحة الوطن والشعب في طروحاته".

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