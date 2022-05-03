2022/05/03 | 10:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

أكدالقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السوري، اليوم الخميس اننا بالوقت الحالي متجهين لكسر العظم مع الديمقراطي نظرا لاستمرار الاخير على الاعتراف بحقنا في منصب رئيس الجمهورية. وقال السورجي ( لبغداد اليوم ) ان النتيجة الحالية التي وصلنا بها مع الديمقراطي ستسبب مشاكل داخل الاقليم وخارجه وبتالي علينا تجاوز المعضلة بيننا لاننا لانريد الذهاب الى مشاكل اكبر. واعرب السورجي عن امله بالوصول الى حل لانه لاخيار امامنا سوى ايجاد الحل لتجاوز الخلاف الحالي .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الوطني: متجهون لكسر العظم مع الديمقراطي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الوطني: متجهون لكسر العظم مع الديمقراطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).