2022/05/03 | 10:59 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برئاسة قائد العمليات المشتركة.. وفد أمني رفيع المستوى يتفقد القطاعات العسكرية في سنجار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/03 | 10:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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