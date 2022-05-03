حياة 300 الف عراقي على المحك.. ظاهرة خطيرة تفتك بإحدى المحافظات - عاجل

2022/05/03 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالىاكد عضو مجلس النواب السابق، فرات التميمي، الثلاثاء، بأن حياة 300 الف عراقي على المحك شرق ديالى بسب الجفاف.وقال التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "حياة 300 الف نسمة من سكنة قضاء بلدروز ثالث اكبر مدن ديالى على المحك بالوقت الراهن بسبب الجفاف القاتل كونها اكثر المدن تضررا من انحسار مياه نهر ديالى الذي يصب في بحيرة حمرين ليتم من خلال الاخيرة تزويد نهر الروز بالمياه لتغذية محطات الاسالة ومئات الالاف من الاراضي الزراعية".واضاف التميمي، ان "حتى الان لاتوجد أي حلول لمعالجة ازمة المياه في بلدروز وليس هناك أي اهتمام حكومي حقيقي بمجريات مايحصل في مدينة كبيرة ومترامية"، لافتا الى ان "بعض العوائل بدأت بالهجرة في مناطق جنوب القضاء بسبب تعذر وصول مياه الشرب اليها وهذا مؤشر خطير قد نشهد تفاقمه اذا لم تكن هناك حلول وخارطة طريق لمعالجة الازمة من خلال توفير الحد الادنى للمياه".واشار الى ان" ازمة المياه في ديالى ليست عابرة وتوقعنا حدوثها قبل سنوات طويلة مؤكدا بان الموضوع قد يتحول الى كارثة اذا لم تكن هناك رؤية حكومية حقيقية في معالجة الازمة كما حدث في بعقوبة عبر قناة تعزيز اسفل الخالص لديمومة عمل محطات الاسالة لانقاذ نصف مليون نسمة من العطش".

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