2022/05/03 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت وثيقة صادرة عن وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن تحرك حكومي لنقل الموظفين الفضائين من الوزارة الى مديرية المرور العامة.

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