معارك ونزوح واتهامات لحزب بارزاني..ماذا يجري في سنجار؟

2022/05/03 | 11:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..على مدار الأيام الماضية شهد قضاء سنجار الواقع غربي محافظة نينوى أوضاعا أمنية متوترة، نتيجة المعارك التي دارت بين الجيش العراقي وتحديدا اللواء 72، وقوات إيزيدخان، هي أحدى الفصائل الإيزيدية الموالية القريبة فكريا من حزب العمال الكردستاني.ويوم أمس وصلت المعارك لذروتها في ناحية الشمال التابعة لسنجار، ما أدى لنزوح […]

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