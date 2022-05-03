الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع في سوق الكيارة شرقي بغداد

2022/05/03 | 11:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعأعلنت مديرية الدفاع المدني،اليوم الثلاثاء،إخماد حريق اندلع في سوق الكيارة شرقي بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): إن"حريقاً اندلع داخل 4 أكشاك متجاوزة ومتداخلة مع بعضها ومشيدة من مادة السندويج بنل (تجاوز في الجزرة الوسطية) ".وأضافت أن" الحادث تحت سطرة فرق الدفاع المدني حالياً".

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